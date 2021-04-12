星巴克買一送一優惠又來了！今起連續5天，只要開啟星巴克Instagram限時動態每日一問，就可獲取當日優惠碼，獲得「好友分享券」後，即享有全品項買一送一優惠。另外，伯朗咖啡及丹堤咖啡也推出相關優惠，包括自帶環保杯買咖啡買一送一、加入會員再用信用卡付費，買3杯就送2杯，不僅能分次領取，還能跨店。
星巴克今起一連五天（4月12至16日），只要到星巴克官方IG限時動態，開啟Starbucks Quiz每日一問，可獲得當日優惠代碼，再至星巴克官方LINE輸入優惠代碼，即可領取「全品項買一送一」數位分享券，每個優惠券使用期限為3天，門市每日兌換時間至晚上8點。
伯朗咖啡為響應世界地球日，除例行的周一買一送一優惠外，民眾只要在本月每周三攜帶2個環保杯，也可享有買一送一。另外，4月底前至丹堤咖啡行動購物網加入會員，使用信用卡線上付費，即可享買3送2優惠，不但能分次領取，還能跨店取咖啡，相當便民。
路易莎咖啡則是今起至5月9日推出「京都醇茶涼賞季」，舉凡至門市購買大臣賞煎焙茶或焙茶，均可折價10元，從一杯60元變為50元。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。