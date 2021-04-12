星巴克買一送一優惠又來了！今起連續5天，只要開啟星巴克Instagram限時動態每日一問，就可獲取當日優惠碼，獲得「好友分享券」後，即享有全品項買一送一優惠。另外，伯朗咖啡及丹堤咖啡也推出相關優惠，包括自帶環保杯買咖啡買一送一、加入會員再用信用卡付費，買3杯就送2杯，不僅能分次領取，還能跨店。

星巴克今起一連五天（4月12至16日），只要到星巴克官方IG限時動態，開啟Starbucks Quiz每日一問，可獲得當日優惠代碼，再至星巴克官方LINE輸入優惠代碼，即可領取「全品項買一送一」數位分享券，每個優惠券使用期限為3天，門市每日兌換時間至晚上8點。

星巴克即日起推出連5日優惠活動，並在官方臉書教大家如何領取優惠代碼。（圖／翻攝自官方臉書）

伯朗咖啡為響應世界地球日，除例行的周一買一送一優惠外，民眾只要在本月每周三攜帶2個環保杯，也可享有買一送一。另外，4月底前至丹堤咖啡行動購物網加入會員，使用信用卡線上付費，即可享買3送2優惠，不但能分次領取，還能跨店取咖啡，相當便民。

伯朗咖啡除每周一例行買一送一優惠外，民眾只要於本月每周三，帶2個環保杯至門市消費，也可享有買一送一。（圖／伯朗提供）

丹堤推出4月底前至丹堤咖啡行動購物網加入會員，使用信用卡線上付費，即可享買3送2優惠，不但能分次領取，還能跨店取咖啡。（圖／翻攝自丹堤官方臉書）

路易莎咖啡也推出「京都醇茶涼賞季」，舉凡至門市購買「大臣賞煎茶或焙茶」，可折價10元。（圖／路易莎提供）

路易莎咖啡則是今起至5月9日推出「京都醇茶涼賞季」，舉凡至門市購買大臣賞煎焙茶或焙茶，均可折價10元，從一杯60元變為50元。

(中時新聞網)