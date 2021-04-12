12日下午【梨猿號】開到彰化永興國小，為小朋友帶來精彩的演出，小朋友看得目不轉睛，哈哈大笑，也在有趣的戲曲演出中，吸取傳統藝術的相關知識。(吳建輝攝)

永興國小詹駿憲說，以前僅能在廟會時看到歌仔戲，今天在學校看到特別新奇，歌仔戲老師們講解許多歌仔戲的歷史及演出型態等等，讓我們對歌仔戲有更進一步的認識。(吳建輝攝)

悟遠劇坊在演出後，還會進行有獎徵答，讓小朋友在歡樂的戲曲演出中，吸取傳統藝術的相關知識。(吳建輝攝)

去年開始疫情嚴峻，各地藝文活動紛紛取消，室內演出幾乎都停擺，來自宜蘭的悟遠劇坊，設計全台第一台歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】巡迴全台演出，12日下午【梨猿號】開到彰化永興國小，為小朋友帶來精彩的演出，小朋友看得目不轉睛，哈哈大笑，也在有趣的戲曲演出中，吸取傳統藝術的相關知識。

去年４月歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】正式掛牌，悟遠劇坊從討論、設計到改裝耗時將近一個月，整台車以歌仔戲的元素打造，取名梨猿號是希望可以像猴子一樣，翻山越嶺到各地偏鄉進行演出，推廣歌仔戲讓更多小朋友知道。

悟遠劇坊執行長林紋守表示，梨猿號不再受限於空間的限制，在後疫情時代，也能讓歌仔戲走到哪唱到哪，今年一共舉辦22場次巡迴，今天是第8場，透過有別於傳統風趣的演出，讓小朋友更了解台灣傳統歌仔戲文化。

永興國小校長鄭錫禧說，感謝悟遠劇坊遠從宜蘭到彰化永興演出，當時得知訊息時，就立馬跟劇團聯絡，爭取到彰化5個名額中的其中一個，今年剛好是永興國小100周年，能夠在校慶前一個禮拜，邀請到悟遠劇坊到校表演，也算是帶給我們所有師生一個難忘的百歲的生日禮物。

(中時 )