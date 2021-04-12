歌手鄧福如（阿福）日前被美甲師在網上指控外遇、害人小產，鄧福如的老公How How（陳孜昊）也遭指全都知情，消息被轉發到Dcard後，在昨引起熱議，隨著鄧福如經紀人向媒體駁斥傳聞後，How How今（12日）也首度對外發聲了。

33歲鄧福如近日遭一位美甲師在IG發文指控婚外情一年、還「害人小產」，發文隨後被轉發到Dcard引起熱議，這位美甲師事後在IG限時動態發文，疑似影射老公HowHow也知情「不用太可憐她老公，他說感情的事沒有對錯，但害人小產還不願意自己老婆跟人道歉，想拿錢叫人簽協議，我是覺得很偽善啦」，對此，根據《民視新聞網》報導，HowHow被問到和阿福的感情是否有受影響，他則表示夫妻沒有異狀「很好很好」，並感謝外界對兩人的關心。

鄧福如日前報喜生下兒子，和老公How How沉浸在升格當新手爸媽的喜悅中。（圖／本報系資料照片）

針對網上指控，鄧福如經紀人昨則對外表示，鄧福如與HowHow兩個人的感情一直以來都很好「沒事就膩（宅）在一起，謝謝您們的關心」，而該美甲師則向媒體表示：「我暫時不想回覆」，不過該則Dcard文章昨傍晚就已被刪除，美甲師的IG也設定為不對外公開。

鄧福如與HowHow對戀情相當低調，兩人在2019年結束愛情長跑4年後，浪漫選在西洋情人節登記結婚，鄧福如與HowHow在今年1月驚喜宣布升格當新手爸媽，幸福組成一家三口，而隨著兩人陸續回應網上指控，同時也已委託律師處理網上的指控。

(中時新聞網)