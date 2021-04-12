台鐵雲林縣林內車站目前正進行月台無階化工程，民眾發現原本2座枕木座椅周邊被灌滿水泥，只露出約10公分高的枕木，開玩笑表示「椅子這麼低叫人怎麼座」，認為應先拆掉座椅再灌水泥，台鐵則解釋，目前尚在施工中，將在椅基處砌紅磚恢復高度，沒有拆掉枕木是避免孔洞影響乘客安全。

林內車站月台的乘客候車座椅以鐵道枕木為椅面，相當有特色，但最近民眾發現，枕木座椅周邊被灌滿水泥，只露出約10公分高的枕木，紛紛在臉書上留言「這是要墊便當用的，不是給你坐的」、「這是日式概念，脫鞋上去坐的」、「其實要你打坐喔」、「台鐵終於為短腿族著想了」。

台鐵嘉義工務段陳姓監工表示，沒有拆枕木直接灌水泥，主要是承包商要在原有的座椅基座上直接砌紅磚，因此先灌水泥填滿周邊，等待水泥乾掉後再拆枕木砌磚，避免過程中出現凹洞，影響乘客安全。

陳姓監工說，林內車站的座椅是利用報廢的鐵道枕木回收再利用做成椅面，非常有特色，因此台鐵要求保留枕木椅面，本星期承包商就會進場施工，恢復椅子原有高度，期間造成乘客的不便請多包涵。

(中時 )