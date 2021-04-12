鶯歌衛生所為老舊建築，經常有漏水、無障礙設施破損問題，但經新北市衛生局、工業局、台灣設計研究院合作改善後，重新打造內部空間，設計出簡約、智能的新空間。（蔡雯如攝）

鶯歌衛生所為老舊建築，經常有漏水、無障礙設施破損問題，但經新北市衛生局、工業局、台灣設計研究院合作改善後，重新打造內部空間，設計出簡約、智能的新空間。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌衛生所是35年屋齡老舊建築，經常有漏水、無障礙設施破損問題，外觀破舊不堪。新北市衛生局、工業局、台灣設計研究院合作，將設計導入公共衛生，設計師歷經16個月田野調查、設計研究，重新打造鶯歌衛生所空間，用簡潔的幾何線條分隔出不同年齡活動空間，所內也整合兒科醫師、牙醫師、營養師等團隊，為兒童量身打造保健新設計，提供智能預約掛號、一站式篩檢等服務，盼用新設計改變醫療環境，讓民眾安心生活。

新北市衛生局今舉行「智能升級．兒童保健新設計」記者會，宣布鶯歌智能衛生所正式啟用，新北市副市長劉和然、衛生局局長陳潤秋等人皆出席。劉和然表示，全國第一個智能衛生所在汐止，鶯歌是第二個，公部門環境不要只是一成不變，設計團隊以人為本，依據民眾使用習慣建造新衛生所，未來市府大樓、三重第二行政中心也會陸續完成智能設置，也希望工業局若有額外經費都多提供給新北市，給市府機會完成更多設置。

衛生局指出，新北市府與工業局合作，因為鶯歌衛生所環境老舊，漏水、破損問題已經延續3、4年，且鶯歌人口不停成長，因此才選定此地做改善，設計團隊從2018年底開始做田調，進駐衛生所空間了解使用習慣，做出活動式空間，所有診間的門牌皆可互相抽換，針對疫苗施打、健康檢查等不同活動可做彈性調整，智能衛生所也開放定期預約服務，讓家長透過跑關方式，完成幼童的生理測量、齒科檢查、團體衛教、發展評估等檢驗項目。

衛生局補充，衛生所針對6至24個月嬰幼兒提供預約適齡保育諮詢，除了整合各科醫師、營養師及職能治療師等醫療團隊，也注入智能系統，民眾一進入衛生所即可使用健保卡完成掛號，基本資訊將直接傳輸至診間，家長也可透過跑關方式，與各科醫師實作教學、了解營養攝取、兒童發展等資訊，擁有舒適、美感、健康兼具的享受。

(中時 )