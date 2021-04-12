花蓮地檢署偵辦0402台鐵太魯閣號事故，除釀禍工程車司機李義祥及當天陪同李前往工地的越籍移工「阿好」依涉嫌過失致死收押，其他8人則交保後被列為被告，目前全案被告已達10人；其中先前依過失致死、偽造文書等罪，以50萬交保的聯合大地監造主任李進福，今二度被檢方約談到案，盼能離真相更近一步。

太魯閣號出軌事件釀成重大死傷，花蓮地檢署指揮廉政署擴大搜索相關公司、住家等處，檢察官漏夜複訊多人，其中東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，被諭知400萬元、300萬元交保，黃平和之子黃文利因違反稅捐稽徵法等罪嫌，25萬元交保，東新營造工地專任工程人員楊金郎因業務上登載不實，5萬元交保。

另外，台鐵花蓮工務段施工主任熊德育、主辦工程司工程師潘堂益，分別被依過失致死等罪，諭知15萬元、30萬元交保；聯合大地建造主任李進福、安衛人員張齊富財則也依涉及過失致死等罪，分別以50萬元及30萬元交保。

不過檢方為更進一步釐清案情，今天下午再度約談李進福。李在律師陪同下，前往花蓮地檢署，面對媒體詢問關於過失致死罪等罪嫌的部分有需要說明嗎？李則不發一語，雙手合十感謝媒體的關心，隨即進入法警室。

(中時 )