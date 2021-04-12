秀傳醫療體系攜手救國團，在彰濱秀傳醫院對面打造醫療級運動健身中心，有豪華健身設施、智能設備系統，還有專業復健科醫師進駐為病患開立「運動處方箋」，今天正式開幕啟用，至月底前推出各項誘人優惠課程方案。（謝瓊雲攝）

秀傳醫療體系攜手救國團，在彰濱秀傳健康園區打造首座醫療級運動健身中心，12日正式開幕啟用，除了引進豪華健身器材和智能設備系統，還將結合醫院復健科為就診民眾開立「運動處方箋」，依個案狀況與健身教練合作規畫專屬運動課程。

彰濱秀傳院長黃士維指，歷經密集籌備及2個月的試營運，正式開幕營運的阿斯貝克運動中心，就位在彰濱秀傳醫院對面，設施含健身房、可供空中瑜珈與各項運動課程的3間多功能教室、高級木質地板綜合球場（籃球場1面、羽球場4面），寬廣的接待大廳與設置70吋液晶電視播放各項運動賽事活動的休憩區，更提供五星級沐浴用品的免費盥洗設備與汽機車停車場，可說是秀傳醫療體系員工最佳運動休憩場所。

黃士維說，阿斯貝克運動中心融合許多創新元素，導入智慧APP系統、會員上課自動報到系統等，未來會員也可透過APP了解個人運動數據。尤其與仁寶集團旗下神寶醫資團隊合作引進Stampede「智能運動地墊」，適合全齡運動的體感產品，運用聲光效果與同僚競賽，迅速幫助使用者建立客製化運動套餐，逐漸建立長期運動習慣。

救國團主任葛永光表示，救國團在全台受政府委託經營多達16座國民運動中心，評鑑成績優異，擁有豐富經驗與心得；首度與秀傳醫療體系合作，將是運動結合醫學發展的新里程碑。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，未來除推廣中心內各項運動設施，結合運動醫學、個人健身指導與智能科技，配合醫院的『運動處方箋』，讓健康、醫療、運動三者合一，整合各項資源來設計多元化的運動課程，帶動全民運動風氣，希望讓大家都「健康呷百二」。

阿斯貝克運動中心歡慶開幕，即日起至本月底，來館即享優惠：報名完整一期課程或1對1教練課程2堂以上，即贈送1年會籍；原價250元的身體組成分析儀檢測體驗優惠價100元（每人限1次）；會員專屬玩美體驗小團課可享限定優惠價。

(中時 )