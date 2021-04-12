momo富邦媒（8454）12日公告3月合併營收61.1億元，較去年同期成長17％，再創歷史同期新高。累積1~3月合併營收約為183.6億元，創下單季歷史次高佳績，年增21.6％。

富邦媒表示，3月優異的成績來自38女王節檔期買氣的挹注，透過號召堅強品牌陣容、推出多元商品選擇，加上回饋好康，3月8日當日更突破5億元的銷售佳績。

3月份網路購物業績年增20％，繳出亮眼成績，其中行動購物業績表現相較去年同期成長30％，在網購業績佔比約達75％。

五大品類持穩健成長，其中流行精品去年受疫情影響，今年消費力道回升年成長突破46％。健康休閒年增31％、3C家電年成長25％，成長幅度分別位居第二、三名。

富邦媒表示，4月母親節彩妝保養早鳥採購熱潮緊接而來，momo宣布雅詩蘭黛集團旗下天然高效保養品牌「Origins品木宣言」進駐開設官方旗艦館，開幕首日獨家組合在開賣1小時即銷售一空，其它搶購的商品包括經典明星商品靈芝水優惠63折、青春無敵彈潤組63折、熱銷面膜美肌組限時優惠79折。

為歡慶momo「品木宣言旗艦館」開幕，即日起至4月18日還有限時加碼活動，包括消費滿2,000元限折200元，不限金額下單贈7ml靈芝水，消費滿2,600元、3,600元門檻，靈芝水30ml、50ml分別升級送。4月底前下單還可參加抽1年份靈芝水（價值萬元，限量5名）；結帳刷momo聯名信用卡還可享10％momo幣回饋。

富邦媒善盡社會責任致力於打造「網路公益平台」，4月份momo購物網響應伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，有鑑於台灣每15位孩子就有1位是發展遲緩兒「慢飛天使」，為協助其把握0到6歲腦部發展關鍵期，及早發現、及早接受早期療育，即日起至4月30日止邀請大家一同加入百元捐的行列。

活動期間凡於momo購物網單筆捐款滿300元，momo將獨家贈送公平貿易認證商「生態綠公益限定版贈品」，捐款滿700元除了「生態綠公益限定版贈品兩份」外，還可獲得「伊甸基金會你可以的限量零錢包」，momo號召消費者一同伸出雙手，給予發展遲緩兒長大的力量和勇氣。

(工商 )