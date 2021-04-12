瓦城泰統（2729）公告3月營收，單月營收3.73億元，年增53.18％，挾1、2月營運佳績，助推首季營收站上新台幣12.65億元，創歷史同期新高，亦較去年同期成長達15.39％。

展望後市，4月份「清明連假」與5月份「母親節檔期」均帶動聚餐場次增加，可望再次拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰，帶動瓦城上半年營收續創新高。

瓦城今年首季營收亮眼表現主要受惠於「安心餐廳」策略奏效，年節、春酒與連假皆成功帶動來客，加上外帶外送服務效益加乘，為營運打下厚實基礎，可望推助全年營收持續向上。

鑑於國內疫情趨緩受控，外食餐飲市場快速回溫，瓦城泰統集團2021年目標店數雙位數成長，，並於Q2啟動快速展店，新展店上看16家門店，屆時集團店家數將突破150家大關。

瓦城旗下「YABI」以跨國界南洋料理廣受消費者歡迎，自2號店於去年入主台中，3號店將在今年4月進駐台北中山商圈的誠品南西店，其他既有主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」以及「時時香」店數亦將齊步推進，持續帶來更強勁的成長力道。

瓦城集團自去年起積極貫徹「食在安心美味加分」行動，更進一步以高於業界標準推行安心餐廳，贏得客戶青睞，期間亦不斷透過研發優勢，結合數位管道推廣外帶外送服務，提供一致信賴美味，獲顧客支持喜愛，展現營運動能，今年更攜手國內最大的外送平foodpanda，強化外送服務的覆蓋率。

(工商 )