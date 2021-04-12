美中貿易戰導致台商回流踴躍，北部工業區土地需求飆漲，新北市力推工業區立體化，去年有36件通過，今年再推出2.0方案，有3大修正方向，包括「調整適用範圍」、「回饋產業空間或繳納代金」、「實施保證金及違約金制度」，盼將工業區土地以友善合理價格，出租給整開地區需要遷移的業者使用。

新北市經發局長何怡明表示，新北市2019年3月率六都最先，倡議經濟部「都市型工業區更新立體化發展方案」擴大適用至非編定開發都市計畫工業區，以獨有的「設立營運總部」5％容積獎勵，吸引廠商將營運總部設在新北，同時透過提升容積率的獎勵方式，鼓勵業者回饋公益空間。

據新北市經發局統計，截至今年3月共通過45案，是全台申請工業區立體化最多的城市，經發局今年4月起再推動2.0計畫，申請期限至2022年12月31日。

經發局工業發展科長高弘儒說明，工業區立體化2.0有3大修正方向，首先配合計畫性城市發展調整適用範圍，只要是都市計畫範圍內的「乙種工業區」或「產業專用區」，且基準容積以240％以下者皆可申請，盼將零散於新北各地的廠房，遷移至工業區集中發展。

高弘儒表示，此外2.0推出「回饋產業空間或繳納代金」方式，若是產業自用者可免除額外回饋，若是非屬產業自用者，則需捐贈30％樓地板面積做為中繼廠房，若經檢討無設置必要性，則得折繳代金；並增訂「保證金及違約金制度」，要求申請人應於投資計畫書中承諾於完成使用後應落實投資，確保立體化申請者真正達到投資成效。

(中時 )