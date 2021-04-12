君毅中學承辦國中技藝教育競賽，烘培比賽選手準備開賽。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

109學年度苗栗縣國中技藝教育競賽，4月12日至16日在君毅高中、中興商工、龍德家商、大成高中、育民工家、仁德醫專及西湖國中等校舉行，這次競賽共計有烘培、焊接等9個職群、18組競賽項目，共有839位國中學生選手參賽。本次競賽是由君毅中學負責主辦試務，苗栗縣政府教育處長邱廷岳到場視察競賽，鼓勵學生修習一技之長，替自己未來創造一片天。

教育處指出，「放對地方，每個人都是棟樑才」國內發展技職教育，強調適性揚才、多元發展，希望透過國中技藝競賽，可以幫助學生發揮潛能，未來繼續在技藝領域發光發熱。

今年度苗栗縣國中技藝教育競賽，共有37所國中、839位學生參與，共涵括9個職群、18個競賽主題，包括木雕組、植物辨識與繁殖組、中餐組、汽車修護組、機車修護組、芳香精油香皂組、新娘化妝設計圖組、指甲彩繪組、標準冷燙組、文書處理組、網頁設計組、烘焙組、餐服組、焊接組、陶藝組、電腦繪圖組、中式點心組、飲料調製組等，縣府希望透過技藝競賽，能提升學生課業以外的技藝能力及興趣。

這次的技藝競賽是由竹南君毅中學承辦試務，為提供學生多元職業訓練與試探，君毅中學積極斥資擴增專業教室與設備，舉凡機器人國手培訓基地、符合國家技術士乙丙級考場、中華廚藝推廣中心、苗栗縣機器人推廣中心、幸福咖啡屋、電競對戰基地、創客基地、水電教室等，因而被選為承辦學校。

(中時 )