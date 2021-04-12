「毒舌女王」小S出道超過20年，不僅演藝事業持續封頂，私下生活也堪稱幸福美滿，與老公許雅鈞結婚16年、生了3個女兒，3人越長大越展現出媽媽的優秀基因，外型被盛讚散發獨特時尚氣息，而女兒們也開啟了自己的社群帳號，不時分享生活點滴，昨(4/11)老大Elly許曦文曬出日常穿搭，媽媽小S看見後抓出跟其他人不同的「重點」，直接吐槽：「逃不過老娘的法眼」。

小S今年已42歲，但多年來始終嚴格自我管理，無論臉蛋還是外型仍相當年輕惹火，一點都看不出是3個孩子的媽，私下對3個女兒的教育始終親力親為，過去她曾說過女兒不是世俗認定的美女模樣，但如今孩子們漸漸長大，卻越來越美，大女兒Elly更被認為是相當有潛力的明日之星，三姊妹經常受時尚雜誌、品牌邀約，拍攝美照，名氣與日俱增，但小S仍嚴格要求女兒，要她們不能昏頭，必須多充實內在，夢想之路才走得長久。

大女兒Elly曬穿搭照嫌穿太厚，卻被媽媽識破是在炫耀腰細。(取材自許曦文微博)

今年已15歲的Elly，也跟時下年輕人一樣，透過社群分享個人想法與日常照片，昨她在微博貼出三張日常穿搭，上身穿著迷彩豹紋外套內搭黑色小可愛，底下穿著黑色運動褲，自嘲天氣好熱，「但我穿了刷毛的褲子」。

而媽媽小S沒多久就看了女兒的新照片，即刻轉發，但有別於照片底下一片讚揚聲，小S沒誇Elly穿搭時尚，而是犀利吐槽：「但你露了肚皮呀！根本想炫耀腰細！」，立刻抓住女兒的小心機，自豪笑稱：「逃不過老娘的法眼」，足見母女感情很好，真的知女莫若母。

(中時新聞網)