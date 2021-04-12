金鐘視后苗可麗曾出演過多部知名戲劇作品，更演活《台灣霹靂火》的反派角色李艷萍，以壞女人形象活躍螢光幕，日前她在節目上分享，自己進入演藝圈後，一路走來的辛酸血淚史，自曝拍戲時曾遭導演霸凌刁難，委屈到當場差點掉淚。

苗可麗在節目《震震有詞》分享，當初她演《台灣霹靂火》爆紅後，常會因人情關係去客串其他戲劇，曾有一次她接到了頭撞地板的劇情，本以為會用介位方式完成，卻因為鏡頭就在地板和她之間，逼得她只好硬著頭皮真撞，然而為了完成不同鏡位的拍攝，她還必須得撞好幾次，從六點一路拍到十二點。

隔天苗可麗起床，才發現自己的毛細孔和微血管都出血，額頭更是腫了一塊瘀青，不僅如此，之前還有一場戲分，她的手要被菸蒂燙，沒想到竟也是真實上陣，讓她嚇到當場將手縮回來，卻被導演當眾訓斥，「妳現在是怎樣！為什麼要把手伸回來，妳是演員欸！妳要敬業啊！」

苗可麗提到當年拍戲的辛酸史。（圖／翻攝自YouTube）

苗可麗透露，當下她委屈到差點哭出來，還好富導演出來緩頰，在她的手上貼上一塊假皮，才讓她免於被燙傷的危機，過去苗可麗也曾分享，自己常遇到不合理的劇本，讓她一度氣到將本丟在桌上，但仍要說服自己接受荒謬的劇情，敬業的完整呈現。

(中時新聞網)