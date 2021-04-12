嘉義市34歲劉姓婦人被發現與15歲女兒倒臥在浴室，房間內有炭盆，女兒邱姓男友躺在房間床上沒有生命跡象，嘉市消防人員將3人送醫，婦人和邱姓少年不治，女兒還在加護病房觀察中，警方事後在少女手機發現婦人吃藥畫面，且少女曾傳告別訊息給朋友，檢方初步研判可能是一氧化碳中毒，至於少年為何在屋內有待釐清。

11日凌晨，劉姓婦人鄰居，聽到劉婦所租套房一直傳出流水聲，上前敲門卻無人回應，擔心可能是水管漏水，通知管理員前來查看，管理員打開房門後，發現屋內都是濃煙，劉婦與讀國中二年級的女兒倒在浴室，邱姓少年躺在床上，趕緊通報消防局，不過劉婦和少年仍不治。

警方指出，劉婦最近與丈夫閙離婚，少女則是不滿父親管教，和媽媽一同租屋在國華街，少女與邱姓少年是同班同學，但為何少年會死在劉婦租屋處？檢方還在釐清，目前預定周三解剖。

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