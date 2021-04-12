穿黑蕾絲內衣露北半球參賽 金髮正妹惹怒對手遭K成豬頭

女子賽事「美色」總能吸引觀眾目光，但如果人美又穿得太露，恐激怒對手，最後吃虧的反而是自己，澳洲一名金髮正妹拳擊手布里吉絲（Ebanie Bridges），就因為這樣被K成豬頭，最後輸掉比賽。

本月10日，世界拳擊協會（WBA）進行輕量級女子冠軍戰，由澳洲金髮美女布里吉絲迎戰英國柯坦妮（Shannon Courtenay），結果2人開打之前就發生了激烈口水戰，柯坦妮認為布里吉絲穿著黑蕾絲內衣露出豪乳出賽，不尊重賽事，還在量體重時不斷搔首弄姿、展現魔鬼身材，氣得忍不住對布里吉絲說了重話：「我們是拳擊選手，不是性感內衣模特兒，請妳放尊重一點」。

布里吉絲（右）被對方手K成豬頭落敗。（圖／翻攝自IG／ebanie_bridges）

比賽開打，火氣未消的柯坦妮，頻對布里吉絲出重拳，一路讓布里吉絲處於挨打劣勢，打到第7回合，布里吉絲的臉上挨了一記重重的右鉤拳，當場左眼瘀血，腫成一個大血包，打完10回合，裁判判定柯坦妮獲勝。

柯坦妮賽後欣喜若狂說：「我的直拳打傷了她的眼晴，那是我這場比賽出拳時間點掌握最好的一拳」。性感出擊的布里吉絲，最後沒能贏得觀眾的勝利掌聲，她賽後受訪時被問及第7回合「致命的一拳」說：「我最後3回合幾乎看不見，可是我仍沒放棄，堅持戰到比賽結束」。

《每日郵報》曾報導，布里吉絲原本是雪梨一所高中數學老師，由於外型亮麗，轉戰拳壇後被稱是「金色轟炸機」，惟教學時的溫婉形象與擂台上的強悍相比，判若2人。

(中時新聞網)