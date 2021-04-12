realme於今(12)日宣布，推出大螢幕大電量realme C21和全新手錶S系列realme watch S Pro，realme C21搭載聯發科(2454)Helio G35處理器，售價4千有找，展現其價格親民的行銷主軸，且同場祭出首款智慧手錶，也持續強化其IoT物聯網的產品布局。

realme C21採用6.5吋HD迷你水滴全螢幕，螢幕佔比高達89.5%，搭載聯發科Helio G35處理器，採用HyperEngine優化引擎，使最高時脈達2.3GHz，搭配5000mAh超大電量，不僅可暢玩遊戲，還支援反向快充功能，即使只剩5%電量，只要開啟超級省電模式還可持續待機2天、連續通話2小時或使用WhatsApp 85分鐘，出門在外無需再為電量發愁，獨立的三卡槽設計，支援雙nano-SIM卡與獨立記憶卡，容量最大可擴充至256GB，下載大型遊戲APP也不是問題。

realme C21推出菱格藍與菱格黑雙色，搭載4+64GB記憶體，售價3990元，將自4月19日起全通路陸續開賣，線上購買可於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物、蝦皮商城和friDay購物；線下可至realme品牌專櫃、中華電(2412)、台灣大(3045)、亞太電(3682)、台灣之星體等電信門市。

realme watch S系列為全新智慧手錶產品線，首款realme watch S Pro以領先業界的不銹鋼材質錶殼亮相，採用1.39吋AMOLED圓形觸控大螢幕，擁有454X454高解析度和450nit最大亮度，同時支援AOD(Always-On Display)螢幕顯示，和100多種錶面選擇，除潮酷公仔realmeow等錶盤外，也可將照片設為錶面；此外，realme watch S Pro具備420mAh大電量，在開啟24小時心率監測下續航仍可達14天。realme watch S Pro推出黑色款，售價3999元，於4月15日開賣。

(時報資訊)