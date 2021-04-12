玉山證券近年來積極布局數位轉型，深耕數位金融領域，首家數位分公司今日正式開業，採取和一般券商不同的創新經營方式與市場開發模式，透過數位導客拓展新顧客群，並運用數據的力量推動精準數位行銷，全面打破實體分公司、時間和人力限制，隨時隨地提供顧客優質的數位證券體驗與服務。

玉山證券董事長曾宜欣表示，設立數位分公司充分展現玉山證券致力提升數位競爭力的決心，期望打破既有框架，以數位方式拓展新客源，提供更貼近市場需求、具效率且創新的證券服務。同時，實體分公司則能轉型成為顧客深度關係經營的角色，由專家團隊共同經營顧客，提供更具溫度且精緻的服務。

玉山證券期盼透過成立創新證券業經營模式的數位分公司，整合各項數位金融服務，再擴大異業合作的經營，成為異業合作首選券商品牌，並作為玉山證券推進數位工程和虛實整合的發動引擎。配合法規制度更新，優化服務流程、經營模式等，提供顧客創新優質的服務與體驗，進而推動實體分公司的數位化。

在玉山金控金融科技的整體布局下，玉山證券積極推展多項數位服務，在去年10月配合台股盤中零股新制推出「股票e指存」服務，深受股市新手及小資族喜愛；針對專業投資人則有「智慧下單」和「API下單」等投資利器；此外，更早在2018年即創新發展金融開發交易平台思維，結合新創金融科技，為國內首家推出「跨平台證券服務」的證券商，讓顧客體驗順暢無斷點的數位開戶及下單功能，成功吸引年輕族群參與股市，讓玉山證券2020年線上開戶數年成長超過6倍，展現出良好的成效。

玉山證券在數位金融服務的傑出表現，陸續獲得2020年「金漾獎」、2021年《財訊》財富管理大獎「最佳財富增值獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳數位智能系統獎」及「金融服務創新獎」等多項大獎肯定。數位分公司的成立是一個重要的里程，在邁向數位轉型的道路上，玉山證券將秉持玉山金控數位金融的發展策略，持續在各種場域中導入證券服務，致力於實現場景金融，進一步達到普惠金融，有效運用智能金融，為投資人創造更美好的數位金融新樣貌。

(中時 )