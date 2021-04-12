證交所及高盛證券共同主辦之「2021 Virtual Taiwan Corporate Day」線上台灣投資說明會已結束。為期三天的線上會議，吸引151位亞洲及歐美地區機構投資人，與27家上市公司，進行510場一對一會談，活動安排豐富紮實，受到與會公司及投資人正面肯定。

證交所表示，在4月7日的專題演講中，向國際機構投資人說明台灣證券市場的強健體質，帶領台灣資本市場成功度過疫情危機，也以實際數據展現台股去年至今之亮眼表現，向全球投資人展現臺灣資本市場投資價值。

另外，也特別介紹近期深受國際機構投資人矚目的公司治理發展與ESG展望，包含金管會於去年8月公布之「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以及同年12月發布的「資本市場藍圖」，皆顯示臺灣對ESG議題的重視，並承諾將持續推動臺灣資本市場的永續發展。

活動期間除專題演講外，證交所亦積極向國際機構投資人介紹台灣資本市場近期新制度及優異表現，包含資本市場藍圖、公司治理及永續排名、創新板、資訊揭露雙語化、開放外資投資ETN、開放外資得以外幣為擔保品向券商辦理資金融通等，以實際改革展現證交所持續精進資本市場發展的決心。

證交所對於行銷台股、吸引外資一向不遺餘力，即使新冠肺炎疫情為國際商旅帶來巨大挑戰，但證交所認為在動盪之時，資訊透明及雙向溝通的價值就越發彰顯，因此以創新策略迅速應變，自去年起運用數位方式舉辦數場線上引資活動，突破防疫藩籬，讓投資人與上市公司持續於線上交流，未來也將持續安排引資活動，運用多元工具向國際介紹臺股優勢及前景，期能吸引更多資金投入台股，增進經濟成長的動能。

(工商 )