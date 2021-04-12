大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文12日在國新辦記者會上表示，商務部會同19個部門研究提出了進一步推進海南自由貿易港貿易自由化便利化的若干措施，前不久國務院已經批准，下一步將聯合發布，包括有關政策措施28項。

澎湃新聞報導，他稱，將在特定區域放寬海南自貿港原油、成品油、食糖等商品進出口的資質和數量管理，取消自動進口許可和機電進口許可管理的措施；允許技術進出口經營活動不需辦理對外貿易經營者備案登記等。

此外，商務部還研究起草了海南自貿港跨境服務貿易負面清單，起草工作已經完成，目前正在走相應的程序。

中國海南省委書記沈曉明表示，海南自由貿易港法已完成全國人大常委會一審和向社會公眾公開徵求意見，將爭取賦予海南更大立法權和改革自主權。

國家發改委副主任叢亮提到，正研究編制海南自由貿易港重大項目建設行動方案，建立重大項目儲備庫制度，累計安排中央預算內資金人民幣100億元支持海南自貿港軟硬件基礎設施建設，推動新型基礎設施和交通、能源等領域重大項目建設，並將海南納入基礎設施領域不動產信託投資基金（REITs）試點。

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