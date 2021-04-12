滬深兩市12日早間開盤後一度拉升，隨後震盪下探，滬指午後跌逾1％逼近3,400點，深成指、創業板指跌幅一度超2.5％；滬深兩市板塊多數走低，有色、航空、化纖等概念股領跌，電力、鋼鐵等類股逆勢拉升；兩市成交額較上個交易日有所放大，重返人民幣（下同）7,000億元上方；北向資金呈淨流入態勢，全日淨買入超40億元。

截至收盤，滬指跌1.09％報3,412.95點，深成指跌2.3％報13,495.72點，創業板指跌2.28％報2,719.95點；兩市合計成交7,757億元，北向資金淨流入43.04億元。

證券時報報導，對於近日市場走勢，渤海證券指出，存量博弈下，抱團品種繼續震盪洗籌，等待業績考驗；與此同時，短線題材較為火熱。考慮到本周上市公司披露第一季財報數量開始增多，而後逐周增加，集中於4月最後一周，因而接下來一段時間，業績將成為市場演繹的核心因素。

(工商 )