街口投信指出，隨著用油旺季-夏季的來臨，原油需求可望進一步提升，有利於國際油價的中期走勢，因而，近期原油漲勢告歇視為短線整理，目前整體多頭格局並未改變，建議可逢低分批布局。

目前在台股與原油連動的正向ETF有期街口布蘭特正2及期元大S＆P石油等二檔，12日股價分別收在6.45元及10.16元，各下跌0.46％及0.39％。

街口投信分析，近期國際原油價格漲勢相對壓抑，主要在於OPEC+同意於5月份開始逐步放鬆減產力道，加上歐洲國家因Covid-19疫情惡化而重啟封鎖措施，使得原油供需擔憂浮現，此外，伊朗重返核協議換取撤銷原油出口制裁的消息頻傳，進一步限制原油的漲勢。

然而，EIA公布最新的美國原油庫存驟降352萬桶，遠超過市場預期的減少164萬桶，並為連續第二週的減少，在煉油廠產能利用率達近一年新高下，後續仍有利於原油庫存的消耗，EIA更是在短期能源展望報告上，將2021年全球原油需求由每日532萬桶上修至每日550萬桶，凸顯出對於經濟V型復甦的信心。

除此之外，隨著用油旺季-夏季的來臨，原油需求可望進一步提升，有利於國際油價的中期走勢，故近期原油漲勢告歇僅可視為階段性的整理，街口投信表示，整體多頭格局依舊沒有改變，宜逢低分批布局。

(工商 )