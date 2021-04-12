高雄市前金區旺盛街在早期是知名流鶯聚集地，2003年5月3日1名黃姓流鶯被人發現頸部被纏繞電線、陳屍在家中多日，屍體已腐敗，檢方隨即傳喚死者2名同為流鶯的鄰居詢問，沒想到事隔2天，鄰居之一的蕭姓流鶯也被發現全身赤裸、電線勒頸而死，警方研判兇手為同1人；警方在隔年抓到兇嫌，兇嫌表示當時欲賒帳嫖妓，遭拒就痛下殺手。

這起兇殺案發生在前金區旺盛街一棟三層樓透天樓房，住在黃姓婦人隔壁的蕭姓婦人因多日不見黃婦身影，通知房東後進屋查看，才發現屍水由房間流出，婦人則已身亡多時，報警後，警方表示死者臉朝下倒臥地上，脖子遭人以房間內電風扇電線勒住，房間遭人翻箱倒櫃，研判已死亡4至5天。

高雄市前金區旺盛街流鶯被殺的兇宅，三個門一直貼著符咒，希望避邪。（資料照）

離奇的是，住在黃姓婦人同一樓層對面房間的68歲蕭姓婦人，5日也同樣被人以電線奪命，蕭姓婦人被發現時全身赤裸，面朝下趴在床上，頸部也被電扇的電線纏住身亡，警方不排除兩案凶手是同一人，已緊急將同棟3樓的郭姓婦人移往安全處所。

由於蕭婦下體有分泌物，因此警方也懷疑，凶手可能是利用性交之際下毒手，而且兇手很可能是心理變態者；此外，蕭婦的房門門縫被用衣物塞住，可能是藉此使屍臭不易散出。

流鶯命案警方公佈電腦合成歹徒照片。（資料照）

而前金區旺盛街在該事件的8年前，也曾經出現「流鶯之狼」，該人專門劫財劫色，之後再以毛巾勒頸奪命，雖然凶手已經伏法，卻疑似又再度出現另1名變態殺手；而與2名死者為鄰的郭姓婦人表示，她當時曾差點命喪於流鶯之狼，如今2名室友又相繼被殺害，她決定搬離該處。

當時高雄市2名老流鶯接連慘遭勒斃，警方研判歹徒犯罪模式類似，應是同一人所為，但是流鶯屬於社會陰暗角落的特殊族群，且受訪流鶯們似乎對警方的掃黃仍耿耿於懷，配合度不高，讓警方頗感無奈，案情陷入膠著；警方甚至公布疑似作案歹徒及騎乘同型機車的電腦合成照片，並懸賞20萬元，希望市民提供線索。

涉嫌殺害兩名七十幾歲老流鶯及一名眷村老嫗的兇嫌莊天祝，落網後仍一副毫不在意的樣子。（資料照）

警方在隔年1年抓到莊姓兇手，莊姓兇手說當天他找黃姓流鶯嫖妓，因身上只有300元，想向黃婦拖欠200元，被拒絕後竟惱羞成怒，拿起風扇電線打成死結勒死黃婦，搶走黃婦九千餘元苦命積蓄；莊嫌原本經常找蕭姓流鶯嫖妓，他在電視上看到蕭婦接受警方訪查，認為蕭婦可能會指認他，隔了3天又重返現場將其勒斃，搶走400元現金。

莊姓兇嫌在警方偵訊時，被問到夜晚睡覺時是否會做惡夢？會不會怕被害人冤魂不散報復？但莊某仍神情自若輕鬆，嚼著檳榔表示「我什麼都不怕，有什麼好後悔的」，顯現他殺人不眨眼的冷血殘酷一面。

(中時新聞網)