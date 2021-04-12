沈男將對方物品全部丟地上(圖/截自爆料公社二社)

惡劣佔位方式引起民眾怒火，一名男子在臉書抱怨，一群人到宜蘭的清水地熱公園遊玩，找到一處涼亭可以放東西、休息，當時留下一人顧東西，其他人去租借籃子等，結果一名男子帶著小孩直接坐下，待其他人回來要使用座位時，男子將所有東西掃到地上，甚至動手推人，影片曝光後，男子行為遭網友撻伐，也被肉搜到個人相關訊息。

沈男行為囂張網氣炸肉搜(圖/截自爆料公社二社)

網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示當天到地熱公園，一行6個人找到一處空涼亭，大家將東西放在桌上後 ，留一人先顧包包與桌上東西，其他人則去上廁所、租借籃子，這時一名掛著龍東里守望相助隊牌子的男子，帶小孩直接坐下，顧東西的友人向男子表示「我朋友去租借籃子等一下會過來，你們可以先坐沒關係」。

5分鐘後其他人陸續回涼亭，問男子「可以讓我們坐嗎」？想不到對方突然嗆聲「這你們家的桌子？你們家的椅子？憑什麼我要給你們坐」？接著將原PO一行人租借的籃子、個人物品全掃到地上，繼續嗆「這公共空間，你的空間嗎」？這時原PO一行人已經不想與男子繼續爭執位置問題，只要求他將掃到地上的籃子、包包撿起來。

沈男友人也看不下去(圖/網友提供)

男子態度相當囂張，不斷跳針說「我為什麼要撿」，連男子同行的相助隊友人，出面表示要幫他撿，男子還阻止友人不要撿，行為令人相當傻眼。據悉，男子姓沈，是台中龍東里守望相助隊成員，疑似某公司老闆。根據《中時新聞網》訪問原PO，表示對方至今不願意道歉，確定不會出面，且連沈男友人也看不下去，表示希望大家持續關注，讓他出來道歉。

沈男行為讓許多人相當氣憤，直批「同隊的人要幫你撿，給你台階下還不要」、「老闆最會狡辯了」、「先不論公共空間位置問題，丟人家東西就是不對」、「鬼打牆高手」、「不要丟台中人的臉」、「他幸運遇到有修養年輕人，遇到兇的下場很慘」。

(中時新聞網)