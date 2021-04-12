德基水庫乾旱情形令人怵目驚心。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

由於持續不下雨，德基水庫乾旱情形令人怵目驚心，只見上游乾涸僅剩大片黑泥，水庫岩壁嚴重裸露。今天水位下降至1328.88公尺，蓄水量僅4.6％，大甲溪發電廠人員擔心撐不了很久。

德基水庫昨天蓄水量還有4.8％，今日水位下降至1328.88公尺，蓄水量僅4.6％，與昨天上午的1329.33公尺，下降約0.45公尺，進水量更從4CMS降為3CMS，出水量則維持7CMS。

民眾從台8線73公里處往下拍，發現德基水庫現況大吃一驚，只見上游乾涸，只剩滿滿黑泥，水庫岩壁嚴重裸露。

(中時 )