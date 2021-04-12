台股由台積電帶頭，一路衝高漲到17,000千點以上。這波難得的大行情，讓搶買台積電的熱度不斷延燒，也讓台積電權重佔比居冠的元大台灣50（0050）規模擴增，受益人數超過百萬，曾創上市新高價143.25元。看到投資人對指數投資商品如此的熱愛，元大證券進一步推出和「0050」概念類似的ETN「020020」元大台股領航N，提供市場更多元的投資選項。

元大台股領航N（020020）於去年11月掛牌，發行價5元，有單價低、專注投資台股龍頭的特性，只要數千元的低門檻，就能一次投資聯發科（權重約28％）、台積電（權重約25％）、台達電、國泰金、鴻海、廣達、富邦金、中租-KY、中華電、台塑化、台塑、南亞、大立光、統一、台灣大等15檔龍頭股，享有和成分股指數相同的投資報酬率。上市後隨著台股漲勢，曾上漲至7.1元，漲幅42％，表現亮眼。

「020020」包含0050的15檔精華版成分股，目前台積電及聯發科兩檔權重合計超過5成，與0050相同，可說是「小資版0050」，掛牌後深受投資人青睞，表現亮眼。其包裹式的投資，具有低資金、免選股特性，股市小白及小資族可輕鬆入手。如看好台灣半導體未來、資金又不充足的投資人，「020020」是當前不錯的選擇。

ETN是指數投資證券（Exchange Trade Notes)，與元大台灣50（0050）類似，同樣是「低成本的指數型」商品之一，可追蹤一籃子股票漲跌。兩者皆是被動式投資，核心價值在於能貼近「追蹤指數」的報酬。可以解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，且透過主題指數優勢的選股策略，不僅可以將有限資金專注在趨勢的強勢股上，還能分散風險。

元大證券已發行五檔ETN，其中「元大台股領航N」上市5個月報酬率達42％，投資的邏輯是挑選各產業的龍頭股，具有多頭領漲、空頭抗跌的特性。最受投資人青睞的是「元大電動車N」，流通市值與成交量皆為市場第一，股價仍不斷創高中，價格波動潛力較大的為「元大櫃買半導體N」，指數精選櫃買市場10檔半導體個股，具備高成長、高潛力、高風險與高報酬的特質。

(工商 )