外媒引述知情人士透露，美國拜登政府正在加強審查中國數位人民幣相關計畫，部分官員擔心，這項舉措可能是顛覆美元作為世界主要儲備貨幣長期計畫的開端。

知情人士稱，隨著中國加速推進數位貨幣各項工作，美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會的官員也欲了解數位人民幣的潛在影響。

知情人士透露，美國官員不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面臨的挑戰，但希望了解數位人民幣將如何分配，以及是否也可用於繞過美國的制裁。美國財政部及國家安全委員會發言人對上述消息暫未回應。

中國人民銀行已在全國幾個試點城市發行數位人民幣，有望成為全球首個發行虛擬貨幣的主要央行。2022年2月北京舉行冬季奧運會時，數位人民幣預計將會更廣泛的推廣，或與國際市場開展接觸。

如何分配數位人民幣等諸多關鍵細節還在不斷變化之中。近期環球銀行金融電信協會（SWIFT）與四家中資機構合資成立金融網關信息服務有限公司，表明數位人民幣可能在當前的金融體系結構內部運作。

據知情人士透露，美國官員覺得中國使用數位人民幣的意圖不是要繞過美國的制裁。鑒於美元目前在跨境交易中的支配地位，美國財政部可一舉切斷某家企業甚至是一國進入全球金融體系的大部分通道。

中國官員此前表示，數位人民幣注重替代紙鈔和硬幣，減少使用加密貨幣的動機，對目前由螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付等私營部門運營的電子支付系統形成補充。人行致力於數位人民幣已有數年，2014年時成立了專業研究團隊。

(工商 )