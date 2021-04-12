為振興經濟、力挺產業紓困，臺東縣政府宣布加碼推出「振興零利率貸款補貼計畫」，縣長饒慶鈴指出，新冠肺炎疫情對產業帶來衝擊，縣府為協助臺東在地業者紓困，針對已通過申請經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、原民會原住民族綜合發展基金貸款的在地業者，於110年1月1日至110年12月31日期間，加碼利息補貼至零利率。

縣府下午2點於縣府大禮堂舉行記者會，包括王志輝副縣長、議員李數奼、臺東工策會總幹事楊珍琪、縣府財經處長盧協昌、臺東好物協會理事長林宋博芳、社團法人臺東縣中小企業協會理事長陳湧貿及幹部群、業者及銀行代表與會，並由財經處產業發產科長黃筱芬補貼方案簡介。

饒慶鈴表示，為持續協助臺東縣小型產業、原民產業、青年創業或二度創業者取得資金融通、協助其產業升級、創造更多收益，縣府主動規劃疫後產業振興方案。基於資源分配不重複原則，排除已提供利息減免貸款方案，針對經濟部青年創業及啟動金貸款、企業小頭家貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、原民會原住民族綜合發展基金貸款等6項政策性貸款，加碼推出「振興零利率貸款補貼計畫」。

只要設籍臺東縣六個月以上或依規定設立於臺東縣的公司、商業行號，且取得銀行核貸政府辦理產(創)業型政策貸款，即可向縣府財經處申請利息補貼至零利率，補貼期間回溯至110年1月1日起到今年年底，規劃試辦一年，減輕在地業者集中小企業營運成本，以協助臺東業者順利度過此次疫情衝擊。

臺東縣近年來也積極創造建立「臺東品牌」、推動「慢經濟」，雖然目前國人因新冠疫情無法出國，不過，相信疫情結束國境解豐後，一定會引發大量出國潮，我們臺東必須要超前部署，做好準備，同時整合產業行銷，就能夠將觀光客吸引到臺東旅遊。

縣府財政及經濟發展處指出，統計至110年1月底，通過申貸經濟部中小企業處、經濟部工業局、國家發展委員會、勞動部、文化部、交通部、原住民族委員會等37項中央政策貸款的在地業者，共計8,807件，核貸金額達3,372,75萬元，可見在地產業對資金融通的高需求。

不只協助產業紓困抗疫，縣府也積極輔導產業增強體質、提升競爭力，除了祭出加碼利息補貼政策之外，今年度持續辦理總補助額度千萬元以上的「臺東創新研發補助計畫（SBIR）」、「臺東嚴選計畫」及「地方創生臺東隊徵選」等工作，透過輔導培訓，融入在地生活推動產業特色化，規劃特色產業體驗遊程提升曝光度，發展最適合臺東的慢經濟。

(工商 )