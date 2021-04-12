洗菜上周因台視、三立《全明星運動會》第二季的五人制棒球腳受傷，全新一集賽事「10公尺空氣手槍」表現依舊亮眼，她在這個項目積極練習，以43分的高分替藍隊拿下一局勝利，雖然負傷上陣，但她相當努力，「這是我唯一能為藍隊努力的地方，一定要把握住」。而最受矚目的「男子3對3籃球」，藍隊擁有領隊錢薇娟的專業主場訓練，紅隊則有曾是HBL甲組籃球隊長的王家梁主導進攻。

王家梁受到大來賓何守正肯定，成功攻下第二座MVP，對此王家梁謙虛表示：「很希望可以分享給大家，這是屬於場上每一個人的。」值得一提的是，被稱為「音速小子」的顏佑庭是藍隊得分王，何守正直喊：「我被顏佑庭圈粉了。」身為第二季選手年紀最大的彭小刀更拚完全場，堪稱「寶刀未老」，彭小刀表示：「睽違多年沒打球，像是回到熱血年代。」兩隊激戰追分之下，由紅隊以10比8奪下籃球賽事勝利。

房思瑜謝江宏傑信任。（台視提供）

本集最後一個項目「女子團體射箭」，兩隊各派出四位選手，在訓練中，紅隊隊長廖允杰看見吳心緹射得相當精準，忍不住笑說：「心緹上輩子一定是精靈。」吳心緹、采子雙雙平第一季大會紀錄，決戰最後一支箭，房思瑜更背負只能完美不容失誤的壓力，一分險勝拿下勝利，對此錢薇娟表示：「兩隊都沒有低於8分箭，真的太精采。」，房思瑜也坦言：「謝謝小傑領隊，願意相信我。」

(中時 )