台鐵太魯閣號出軌事故，造成49人罹難，永瑞慈善事業基金會12日捐贈100萬元給財團法人犯罪被害人保護協會，作為犯保協會照顧事故被害人及家屬之用。

高檢署表示，太魯閣號出軌事故，49人罹難及多人輕重傷，犯保協會在事發當日即全力動員赴花蓮殯儀館關懷協助罹難者家屬，永瑞慈善事業基金會為響應犯保協會即時關懷服務，慰勉工作人員並濟助被害人及其家屬，於今天捐助犯保協會100萬元，由犯保協會「專款專用」協助照顧事故罹難者家屬及重傷者的急難救助與後續安置等相關工作。

高檢署檢察長、犯保協會董事長邢泰釗表示，本次事故傷亡慘重，對於罹難者家庭的衝擊巨大，家屬後續身心復原及生活重建是一條十分漫長的道路，犯保協會將秉持一路相伴的服務精神，持續提供關懷陪伴、法律及諮商輔導專業協助。犯保協會對於永瑞基金會董事長江松樺的義舉，表達由衷感謝，一定會妥善運用這筆經費協助罹難者家屬及重傷者。

高檢署表示，永瑞基金會董事長江松樺，擔任犯保協會常務董事期間，自2003年起由永瑞基金會每年提供獎學金獎勵犯罪被害人子女，每年皆捐助金額近200萬元，獎勵約500名犯罪被害人子女，長達17年時間，支持犯罪被害人保護工作不遺餘力。

高檢署於今天下午舉行捐贈儀式，由永瑞慈善事業基金會董事陳銀欉代表捐贈，高檢署檢察長邢泰釗則代表犯保協會接受捐贈。

(中時 )