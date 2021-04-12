遇上家人干涉夫妻生活時該怎麼處理？一名男子向主管求助，表示大姨子（妻子的姊姊）常來家中住，住就算了還對家中物品、擺設很多意見，甚至指責男子「保險套竟然放床頭櫃第一格」，男子想知道有什麼辦法可讓大姨子不敢再來住。結果主管直接指導他一個大絕招，讓男子驚呼：「哇！老大你這招絕了」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》發文：「我看起來像是心靈導師嗎?...不，我只是身為你主管…給你一個誠懇的建議」。接著貼出他與男下屬的對話截圖。只見男下屬苦惱表示，大姨子個性古板且未婚、是位國中老師，近期來家裡一住就是3、5天，還會對家中擺設、他們夫妻生活指指點點。

男下屬抱怨，最誇張的是大姨子竟然還指責他保險套竟然放床頭櫃第一格，但太太僅表示姊姊孤伶伶一個人，要他不要太計較。深感困擾的男下屬，請教主管有什麼辦法能讓大姨子不敢再來住。

結果這名身為主管的網友建議：「夏天到了，你就按時回家，她如果在，你就全裸在家走來走去，你的家你可以自由，不違法」。這個答案讓男下屬驚嘆：「哇！老大你這招絕了」。主管更接著補充：「她不是滾出去就是把你撲倒……賭一下吧……」。

貼文曝光讓網友笑翻，紛紛回應：「我賭被撲倒的%數高（可以開設賭局了」、「記得要開手機錄影自保」、「學長真老司機XD」、「這賭好大，快狠準！直接一翻二瞪眼，不是他揍大姨子，就是他被老婆揍」、「結果他發現你沒割包皮，開始念你的包皮為什麼沒割」、「明天會問你：老大，您有空嗎？她昨晚把我撲倒了撲倒了撲倒了～今天又帶了六個閨蜜回來，求支援」。

(中時新聞網)