受到南韓電池製造商達成訴訟和解佳音和美國強勁成長前景的推動，韓股周一收紅。然而由於市場對美企即將到來的財報季和通膨數據感到警戒，漲幅受到抑制。另外中美政治摩擦帶來的不確定性，投資人多選擇離場觀望。韓元兌美元下跌。

周一南韓KOSPI指數收漲3.71點或+0.12%，為3135.59點。外資淨賣3245億韓元(約2.88億美元)。

上周美政府將七家中國半導體製造商和國家級超電腦中心新列為出口黑名單，再添中美政治摩擦。

重量級權值股中，三星電子跌0.48%；SK海力士跌1.79%。電動車電池製造商樂金化學則上漲0.62%。

EV電池製造商SK Innovation收漲11.97%。該公司與樂金Energy Solution在美國達成訴訟和解，讓兩家公司得以擴展美國業務。電動車已成為拜登(Biden)行政團隊優先政策之一。

美聯準會主席包爾(Powell)表示，美國經濟正處於轉折點上，預計未來幾個月，經濟成長和企業徵才都將加速。

DS投資和證券分析師Na Jeong-hwan表示，投資人正在關注本周美企獲利情形以及通膨相關數據。

在境內交易平台，韓元跌0.33%，1121.2韓元兌一美元。

三年期國債殖利率跌2.6個基點；基準十年期國債殖利率跌2.7個基點。

(時報資訊)