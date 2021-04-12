生產力排名全球前五大，競爭力曾連十年排名第一的韓國浦項鋼鐵(POSCO)，12日的財測預估，上一季營業利益可較2020年同期，大增一倍以上。

POSCO最新預估，2021年第一季的營業利益，可望從2020年的7053億韓元，一舉躍升至1.55兆韓元約14億美元。

POSCO雖未提供上季營業利益大幅成長更詳盡訊息，但產業分析師認為，因為2020年初是疫情元年，加上2021年同期又適逢景氣回春之際，故POSCO上季營利大幅增加，比較基期較低也是主因之一。

同時，2021年第一季營收，也可望從一年前的14.55兆韓元，增加近一成至15.99兆韓元。

預料，4月下旬POSCO將會對外正式公布最新的財務數字。

2020年受到新冠病毒影響，市場對鋼材這種原物料需求減少。不幸中的大幸，在第二季銷售額大減後，下半年漸漸回溫，否則2020財報將更難看。故POSCO在2020營業利益，最後僅減少38%為2.4兆韓元，約21.5億美元左右。

(時報資訊)