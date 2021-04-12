上海商銀(5876)今舉行法說會，上海銀總經理林志宏表示，今年該公司業務有6大重點，包括4月底前高資產財管業務揭牌，5月開辦；以及5月底前越南北寧辦事處開業。未來5年銀行非利息收入占比將提高到4成，去年底占比約3成。2020年上海銀的合併資產規模為2.1137兆元新台幣，再創歷史新高，年增達1.8%。

上海銀的6大業務重點包括：一、發展多元核心業務，以趨勢產業，振興信保、危老都更、數位消費性金融、家庭金融、高資產財富管理、智能理財及信託2.0為重點業務。二、提升非利息收益投資，提高手續費收益規模與比重，加強財務操作與高股息股票。三、加速數位轉型交易，升級數位金融服務平台，促進更多業務數位化，提高數位交易比重。四、持續亞太布局，越南北寧代表人辦事處開業，評估亞太地區新據點，深化滬港台上海銀行業務合作。五、持續強化內控法遵，優化風控與資安。六、成立永續經營執行委員會，加強推展ESG。

對於5月開辦的高資產財管業務方面，上海銀表示，主要會聚焦在資產配置和財富傳承，進行全球資金布局，上海銀高資產業務未來5年內希望能有雙位數的成長。

上海銀去年稅後淨利為134.6億元，EPS為3.01元，每股淨值為34.7元，董事會通過1.7元現金股利的配發。

(時報資訊)