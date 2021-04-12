衛生福利部桃園療養院社區合作推廣中心於今日上午舉行揭牌儀式。（姜霏翻攝）

衛生福利部桃園療養院社區合作推廣中心於今日上午舉行揭牌儀式，為桃園療養院結合智慧科技與人文藝術，發展多元醫療服務模式，並積極「走出醫院、深入社區」，促進民眾身心健康，開啟了新的里程。

此次活動，除了有桃療的護理師們熱舞開場，以及一般精神科詹佳祥主任分享「桃療AI智慧醫療服務與發展」簡報外，揭幕儀式的重頭戲，則是別開生面的使用視訊設備，進行2樓社推辦公室與B1活動會場的雙揭幕LIVE連線，象徵桃療在運用「科技」服務「遠距」民眾上已經準備好了。

另外，桃療也在會中頒發感謝狀，感謝藝術家黃浤洋設計師將院區B1牆面彩繪設計成海洋世界，讓醫療環境變得十分友善與自在，亦有助改變大眾對精神科醫院的刻板印象。同時邀請到萬能科大國際長莊哲仁、元智大學教授王小惠及龍山里長林曾麗環、龍祥里長李玲娟，以及桃療社推中心特聘顧問許景鑫等人一同出席，共襄盛舉。

桃園療養院社區合作推廣中心自去年5月籌組以來，即積極拓展與各界的合作關係，如與陽明、交通大學建教合作成立腦醫學中心，運用智慧精神醫療，朝向病患安全、先進腦醫學與精準治療等三大方向發展；並與萬能科大商業設計學院產學合作，改造兒童治療室，讓孩子們的就醫環境增添活潑與趣味；與基層診所建立雙向轉介機制，為民眾提供更便利與完善的醫療服務；於社區舉辦健康篩檢與衛教宣導活動等。

桃療社區精神科暨社推中心主任田心喬醫師表示，身為北區精神醫療網核心醫院，肩負強化精神衛生體系，建構全面的照護網絡之重任，未來桃療社推中心將持續開發合作資源與拓展社區服務，目前已著手規劃的有萬能科技大學的健康中心，服務偏鄉民眾的觀音區新坡衛生室，以及擴大智慧醫療運用範圍至重症病房與社區等，讓醫療服務更貼近民眾需求，落實推動心理衛生、精進精神醫療照護品質之使命與目標。

(中時 )