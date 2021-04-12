女星郭書瑤（瑤瑤）臉蛋可愛、身材火辣，出道多年在戲劇圈表現亮眼，曾以電影《志氣》勇奪金馬最佳新演員獎。忙於工作的同時，她也不忘透過網路分享生活點滴，近日貼出兩張私密床照，並標記男星KID（林柏昇），KID也轉發該組照片，忍不住大呼：「睡醒就這樣？犯規吧」。

郭書瑤11日在社群網站PO出兩張私密床照，表示：「為了謝謝KID哥，一睡醒就先拍照，這樣還可以嗎？」並hashtag「野人行程」、「好玩好累好開心」，原來她在KID的帶領下，體驗野人行程，期間還收到對方創立的品牌T恤，為了表示感謝，一早起床就拍了性感的照片，只見她穿著黑色的長版上衣，坐在純白的床鋪上，兩手輕輕的放在兩旁，雖然看起來睡眼惺忪，但素顏的臉龐氣色良好，重點是下半身疑似沒穿，若隱若現的模樣除了讓KID在底下誇讚：「太正了吧」，還轉發到自己的限時動態，大呼：「睡醒就這樣？犯規吧，重點是你褲子勒？」

郭書瑤為了謝謝KID，特地拍了一組床照。

郭書瑤看到KID如此大動作的讚美，僅謙虛地表示：「拍的人厲害」但未說明掌鏡者是誰；而她的素顏狀態也引起許多網友驚呼：「睡醒就好正」、「一睡醒還是這麼美，像有上妝一樣，合理嗎？」郭書瑤則笑回：「因為沒露臉啊」、「頭抬起來就不是這麼回事了」。除此之外，網友也認為她的絕對領域太養眼，不禁狂刷一片「流鼻血了」、「瘋掉瘋掉」等留言，掀起一陣暴動。

(中時新聞網)