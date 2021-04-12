台開（2841）12日召開臨時董事會，全體通過副董事長選舉案，由資深媒體人吳子嘉出任副董事長；並希望藉由吳子嘉與各縣市首長良好的互動，加速處理台開與地方政府間的誤會。

台開董事長邱復生表示，吳副董事長92年曾任台開董事，對於工業區開發業務早就駕輕就熟，同時也曾擔任台開100%持有子公司台創公司董事長，當時遭遇台開公司第一次全額交割，本次台開再次變更交易方式後，吳副董事長向我表示，台開再次因為地方政府的不公義，他願意再次回來台開，與我共同解決這些不公義的情形。

吳子嘉表示，這次回來台開最主要的目的便是要幫助邱董事長、協助台開面對不公平的地方政府，目前台開最重要的是要處理花蓮縣、台中市以及高雄市三個縣市政府的問題，而且所有的問題都是因為工業區開發所衍生的，這些工業區有高達新臺幣60億債權未能回收，這次回鍋台開公司，希望在三個月內與這三個縣市政府達成合作與和解、1～3年內將金額全數回收。

吳子嘉指出，由於台開目前與台中市以及高雄市還有訴訟，希望可以由雙方暫停訴訟程序，藉由公共工程委員會的調解程序加以解決；至於花蓮縣光華樂活產業園區目前也還有22公頃土地可以銷售，以目前市場行情來看，每坪土地價格約10萬元，這個價格非常有競爭力，本案預估有近60億元的總銷金額，所以希望能與徐縣長達成更多合作的可能性，讓台開的應收債權早日回收。吳子嘉也提到，台開目前與台中市政府尚有神岡豐洲科技工業園區二期開發案正在執行，已完成報編階段，本案預計約有10萬坪可售地、160億元以上的總銷售金額，初步估計有高達25億元的獲利，所以也呼籲盧市長，要求市府基層盡速推動本案。

(工商 )