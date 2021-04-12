中光電（5371）公佈3月份自結合併營收約38.63億元，較2月大幅成長35％，與去年同期相較則成長21％。累計第一季合併營收為100.23億元，受到供應鏈與航班短缺影響季減13％，較去年同期則成長20％。

影像產品3月份出貨量約9.5萬台，合併營收則約14.67億元，分別較2月份大幅成長56％及79％，主要係受惠於家庭劇院及商用機種出貨增加。累計影像產品第一季出貨量約19.6萬台，合併營收約29.07億元，分別較去年第四季衰退9％及5％，主要係受到缺料與航班不穩影響；相較於去年同期則在各類燈源及應用別產品線出貨皆上揚帶動下，分別大幅成長16％及38％。

展望4月份，因3月季底基期較高，且缺料嚴重將導致出貨遞延，預期整體出貨量將減少。然而宅經濟及運動賽事帶動需求增加，工程機種亦看見復甦動能，影像產品團隊將快速導入因應措施，以積極爭取滿足更多訂單需求，預期第二季整體出貨量可望較第一季成長兩成。

由於TV、Monitor及NB機種出貨全面成長，節能產品3月份合併營收約18.20億元，較2月份成長18％，並較去年同期成長7％。3月份大尺寸TV及PID營收約為3.87億元，較2月成長21％； Monitor產品營收則約3.61億元，月增32％；NB機種營收約9.2億元，月增15％；Tablet機種營收則約0.48億元，月減4％。3月份節能產品整體出貨量約457.5萬片，月成長23％，並較去年同期成長39％。總計第一季節能產品合併營收約51.14億元，出貨量約1,251.8萬片，分別較上一季減少7％及1％，主要係因TV出貨數量受限於海運貨櫃缺少而無法滿足訂單需求。相較於去年同期則因受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長，季營收年增19％，出貨量亦大幅成長49％。

展望4月份，節能產品整體出貨量在面板零組件缺料的影響下仍可望與3月份持平。

(工商 )