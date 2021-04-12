宏旭重訊延後揭露且不符 證交所開罰5萬元 16:202021/04/12 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，宏旭-KY（2243）重要子公司上海宏旭模具，受當地市場監督管理局裁罰事件、按月申報之自結財務資訊等情事，經查核符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項26、51款情事，惟該公司延遲發布重大訊息暨公告之財務資訊與財報揭露數不符，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元之違約金。 溫昇豪見黃制服有感 林柏宏遇救護車禱告 威宏3月營收4億元 單季重回年成長 (工商 ) #宏旭-KY #證交所 #宏旭 #財務資訊 #情事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全市場半導體指數 12日起發布盤中即時指數值 11:512021/04/12 財經 溫昇豪、林柏宏「消防魂」上身 聞太魯閣號事故感觸深 19:072021/04/10 娛樂 和泰汽車擴大校園觸角 招募暑期實習生 月薪三萬 錄取率僅1％ 16:152021/04/12 汽車情報-汽車新聞 華邦電子啟動徵才 預計招募逾500人 16:132021/04/12 財經 太扯 行員37天結婚4次 爽請32天婚假 04:102021/04/11 地方新聞 Q1財報遍地開花 3檔股快抱緊 2類強漲產業也跟上 20:002021/04/11 財經 上海銀法說 宣示加速數位轉型及ESG發展六重點 15:312021/04/12 財經 給舊車看東部人嘸 挨批本末倒置 04:102021/04/10 焦點要聞 亞太社會創新高峰會 2022年台南接棒 11:362021/04/11 生活 《金融股》上海銀今年營運6重點 未來5年非利息收入占比拚4成 16:142021/04/12 財經 《盤中解析》「電」力頓失 無緣萬七 11:592021/04/12 財經 財經熱門新聞 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 十大電子金牛 豪爽配息 - 財經要聞 - 工商時報 賣掉5張台積後狂押這支42張 網爆關鍵：聰明 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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