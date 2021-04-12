證交所表示，宏旭-KY（2243）重要子公司上海宏旭模具，受當地市場監督管理局裁罰事件、按月申報之自結財務資訊等情事，經查核符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項26、51款情事，惟該公司延遲發布重大訊息暨公告之財務資訊與財報揭露數不符，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元之違約金。

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