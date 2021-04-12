中國航空母艦遼寧號在菲律賓海演習時遭美軍監視，美軍艦長翹腳直視遼寧號的照片在中國引發熱議，有人並直指美軍「挑釁」。但有中方專業人員認為，這只是顯示美軍工作風格「比較散漫」。

中國一些愛國民眾還認為，從照片看，美艦距遼寧號「十分接近」，再次證明美軍對共軍的「挑釁」行徑。但中國專業人士認為，就單純的艦艇操作而言，美艦與遼寧艦這種距離在「正常範圍」內，不屬於危險接近。但若遼寧艦正在演訓，且實際使用武器，就很危險。

環球時報報導，經士智庫總裁兼國際軍事行動法研究中心主任、中共海軍退役上校田士臣表示，根據「聯合國海洋法公約」，各國軍用艦機在領海、領空外的海空域，都享有航行和飛越自由。

田士臣指出，存在敵對或競爭關係國家之間的軍用艦機，甚至友好國家之間的軍用艦機，在沿海國領海、領空以外進行相互跟蹤監視是「很正常的」。只要遵守國際避碰規則、保持安全距離，避免相撞或其他意外事件即可。

至於美中艦艇的距離是否過近，報導引述中國軍事專業人士說法指出，海軍艦艇的安全距離並沒有公認的定論，最關鍵因素是兩艘艦艇的「狀態和當時海況」。依避碰規則，海上航行的「安全距離」，是指公海上兩船相遇，在當時海況條件下，兩艘船可各自採取措施，能避免緊迫局面的發生，就是「安全距離」。

這名專業人士說，依慣例和經驗做法，各國海軍艦艇會相距2海里（3.704公里）通過。但在實際操作中、尤其雙方帶有軍事意圖時，距離會非常近，往往僅0.5海里甚至更近，而小於0.5海里就容易發生誤判。

報導引述熟悉美軍工作習慣的中方專業人員說法指出，美軍工作風格「比較散漫」，美軍這個蹺腿動作是否具有「挑釁」意味，還要看是「刻意為之」還是「隨意而為」。

報導指出，上述受訪的中國專家都認為，美軍此時發布馬斯廷號驅逐艦監視遼寧號這張照片「意圖明顯，顯示出美國對抗中國的決心」，意在「拉攏盟友、為盟友壯膽」。（編輯：邱國強/翟思嘉）1100412

(中央社)