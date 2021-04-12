新竹市發生「狗吃狗」事件，一處廢墟房屋裡有7隻狗，無人餵食和看管，骨瘦如柴。（邵柏虎提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市發生狗吃狗事件，議長許修睿（左）將邵柏虎拍的照片提供給警察局長李安淳（右），要求強力介入追查嫌疑人下落。（羅浚濱攝）

新竹市發生「狗吃狗」事件！市議會議長許修睿接獲浪愛傳遞協會理事長邵柏虎通報，指東區一處廢墟房屋裡，有8隻狗被鎖在裡面，無人餵食和看管，骨瘦如柴，其中1隻狗被鍊在浴缸裡身亡多時，疑被其他狗啃食吃得只剩骨頭。

邵柏虎說，關東路有位民眾9日在溜狗時，聽到這處廢棄房子傳出有狗的哀嚎聲，走進一樓發現有2包未開封的飼料和一些應是民眾捐贈的物資，二樓則有7條瘦得剩下皮包骨的狗，浴缸則有1條體無完膚的死狗。

邵柏虎說，他接獲通報後當晚到現場了解，有民眾指曾看見一對男女出入這處廢墟房屋，在二樓圈養流浪狗，竟然虐待不餵養，實在太可惡了，並通知動保所前來處理。

許修睿對很重視這起狗吃狗事件，指數年前所收容的寶弟寶妹，就是在類似的情形下搶救回來，如今又發生類似事件，也讓他感到相當震驚。

許修睿懷疑此案有可能與數年前發生的疑似貓吃貓事件類似，嫌疑人是以收容流浪貓狗為名義，行募款之實，但卻棄動物於不顧，將邵柏虎拍的照片提供給警察局長李安淳，要求強力介入追查嫌疑人下落。

動保所所長楊家民說，接獲通報後10日到關東路這處無人居住的廢棄房子了解，發現有1條狗死亡後，的確是被7條骨瘦如柴的成犬啃食，未見飼養這些狗的主人。

楊家民並說，由於條7條狗已瘦的露出排骨，研判飼主沒有正常喂食，才會啃食死狗充飢，隨即將這7條狗帶回該所照料，這起「狗吃狗」事件飼主已明顯涉嫌虐待動物，若追查到嫌疑人的身分，將依違反動保法第25條送辦。

(中時 )