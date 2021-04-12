六福3月合併營收0.9億元，年增66％，2021年第一季合併營收為3.3億元，較去年同期增加4.7％。六福表示，相較於去年籠罩疫情影響下，今年國內消費需求暢旺，促住房及餐飲表現大幅成長，台北六福萬怡酒店已成為國旅消費者熱門選項，推出各種高CP值或深具體驗價值的住房專案，全方位滿足消費者度假需求。

關西六福莊除既有的親子客群外，延伸開發樂齡、喘息等新客群，逐漸成為平日住房表現基本盤，而六福村主題遊樂園則因第一季世界表演嘉年華活動，擬真偽出國體驗吸引許多民眾前來一日環遊世界，帶動3月營收表現亮眼成長。

展望後市，六福指出，4月逢清明連假帶動國旅需求，關西六福莊與六福村主題遊樂園共同舉辦的「動物派對」熱鬧開跑，六福村出現超過預期的人潮，關西六福莊則喜迎「水豚」，推出全新「福豚主題房」及「福豚互動體驗」，掀起民眾搶先體驗風潮，促關西六福莊清明連假住房率達9成。

敘日全日餐廳正式轉型成全自助式餐廳後，每月穩定帶來成長2成以上的用餐人潮，再加上每季推出的主題，如第二季的「捕獲肉食系」，搭配上超優惠的優惠活動，刺激平日用餐消費，期望長期能夠帶來成長4～5成的來客數。接下來還有母親節、端午節、謝師宴等檔期輪流將至，都將為營運表現增添薪火。

(中時 )