繼台中捷運綠線恢復試營運，及捷運藍線綜合規劃提報中央之後，台中機場捷運橘線9日也將可行性研究報告，提送交通部審議。台中市交通局長葉昭甫12日表示，台中機場捷運為聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設，肩負台中國際商務、觀光、通勤、通學及就醫的重任，市府將積極爭取中央核定。

葉昭甫表示，為建設台中都會區捷運路網系統，市府積極辦理台中機場捷運（橘線）計畫，去年6月已辦理大雅區、大里區及北區共三場可行性研究地方說明會，聽取民眾意見，並研議納入規劃參考，經市府捷運推動小組審核同意，已獲得台中市議會支持。

目前台中機場捷運規劃，採取部分地下與部分高架建設，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學，及台中軟體園區等地點，終點設在霧峰省諮議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站，及11座地下車站。

台中市交通局指出，台中市府正致力發展捷運路網，作為台中大眾運輸系統骨幹，並以完成捷運綠線（含延伸）、捷運藍線（含延伸）及機場捷運（橘線）所構成的捷運路網，為首要目標。

另外，台中捷運綠線，經確認改善方案，安全無虞後，3月25日至4月23日試營運30天，4月25日正式通車。

至於新的捷運路線規劃，台中市交通局透露，台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，已推進至行政院審查階段；捷運藍線也已完成綜合規劃，3月4日提報交通部審查。

此外，台中捷運紫線-大平霧線，預計今年上半年召開可行性研究說明會，將聽取各界意見，作為未來推動該捷運的參考。

台中市交通局表示，未來市府將逐步完善台中捷運路網，並妥善串連周邊公共運輸及人行系統，營造優質、舒適、便捷且永續的交通環境。

(工商 )