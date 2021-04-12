12日官方數據顯示，韓國外資三月在韓國股市賣超超過3.5兆韓元，約31.2億美元，並已連續第四個月都是站在賣方角色。

根據韓國金融監督服務局(Financial Supervisory Service)的報告，3月外資買超高達3.51兆韓元股票，高於2月的3.24兆韓元。

從2020年12月以來，外資就一直賣超韓股。

其中，亞系與美系外資一共在股市賣超4.7兆韓元。不過，歐系與中東外資，則反手買入1.83兆韓元。

截至3月底，外資持有約805.3兆韓元的韓股，比2月增加7.8兆韓元，佔股市總市值大概在31.1％左右。

同時，外國買超91.2億韓元的韓國債券，這也是連續第三個月以來，外資都是買超債券。

其中，歐系外資投資規模已達3.6兆韓元，其次是亞系外資的2.5兆韓元，至於美系的僅有8000億韓元。

同樣截至3月底，外資持有韓國債券為170.9兆韓元，較2月增加9.4兆韓元，總佔有率為8.1％。

(時報資訊)