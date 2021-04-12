汎德永業(2247)2021年3月合併營收為38.6億元，較去年同期成長17.07%；今年第一季淡季不淡，第一季合併營收首破百億元，達103億元，創下歷年同期新高表現，年增率27.12%。

汎德永業表示，受惠BMW與Porsche正2021年式車陸續到港，新車銷售表現亮眼，加上多座新啟用的「全功能展示服務中心」發揮效益，帶動維修保養業務亦有雙位數的年增長表現，共同推升第一季營收表現衝上同期新高。

汎德永業進一步表示，隨著國內經濟成長動能擴增，預估新車市場將持續火熱，而BMW與Porsche正2021年式新車3月起已陸續到港，在新車供貨無虞下，公司對第二季新車銷售表現展望樂觀。

依目前收單情況來看，BMW熱門款X系列休旅車銷售力道強勁，BMW近期更推出多款新車，包括對X5、X7主力休旅車發表Dark Knight曜黑版等，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

另外，Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan第一季銷售依舊維持高檔表現，同時Porsche旗下Taycan搶攻電動車市場有成，為Porsche的新車銷售表現注入新一波動能。

在售後維保部份，汎德永業第一季維修保養業務較去年同期呈現雙位數成長，年增幅度表現優於往常，主要由於近期新增的「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」等逐漸發揮效益，近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長。

(時報資訊)