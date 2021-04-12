對於非核家園、募兵制、潛艦國造等主張，親綠名嘴痛譙，都在A錢，某派系通通都在A錢，不敢打仗。胡說八道，要搞軍火，要潛艦國造，後面都是派系在分，不要臉！

美麗島電子報董事長吳子嘉11日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，對於台灣未來能源組合，也就是綠能加燃氣，認為當然不合理。全球只有台灣沒產天然氣，卻規劃未來百分50用天然氣發電。如果敵人打台灣，天然氣能儲存多久？這樣台灣就掛了？所以要台獨嗎？如果要台獨，一定蓋核電廠，為何要怕核汙染？怕核汙染還混什麼？

吳子嘉分析，有兩件事情就知道台獨是假的，都是呼嚨老百姓：

一就是核電，有核電不怕被封鎖，能源沒有問題。民進黨不敢發展核電，主張無核家園，無核家園就是投降。

二是不敢當兵，募兵制有什麼用？以色列連女生都當兵！是全民皆兵，台灣現在叫做全民逃兵。

吳子嘉痛譙，都在A錢，某派系通通都在A錢，不敢打仗。胡說八道，要搞軍火，要潛艦國造，後面都是派系在分，不要臉。

朱學恒補充，如果真的台派，全民皆兵，全島核電。

吳子嘉強調，就算不想打仗，沒本事打仗，要和平，但和平第一件事要團結，總統要善待國民黨。若是跟國民黨一天到晚吵架，一天到晚搞台獨、騙選票，騙半天當選後還搞分裂，內部分裂怎打仗？不團結、不徵兵又放棄核電。

吳子嘉最後強調，總統應該站出來召開國是會議，去求國民黨一起走一樣的路！把國民黨一起拉過來才對！

(中時新聞網)