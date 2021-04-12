美國女演員賈卡隆（Chantel Giacalone）對花生過敏，2013年卻在一場活動吃下有花生醬的餅乾，導致嚴重過敏性休克反應，加上急救失誤，她的左腦受損，這8年來都癱瘓在床，而近期法院判決出爐，賈卡隆獲判2950萬美元（約新台幣8.4億元）的賠償金。

綜合外媒報導，賈卡隆當時出席拉斯維加斯時裝展，同時擔任模特兒，休息時朋友給她一杯優格充飢，上面還有一小塊胡椒鹽餅乾，沒想到裡面竟有花生醬，賈卡隆一吃當場過敏性休克，儘管朋友立刻將她送到場邊醫療站，但「西部醫療救護車」（Medic West Ambulance）卻急救失當，導致賈卡隆腦部缺氧數分鐘。

最後賈卡隆全身癱瘓，至今已經8年，這期間都只能靠導管進食，唯一對外的交流管道就是眼神，賈卡隆的律師莫里斯（Christian Morris）表示，現場有2名救護人員原應該要為賈卡隆注射靜脈腎上腺素，卻是向肌肉注射，違反內華達州對治療嚴重過敏反應的規定，然而此說法遭西部醫療救護車否認。

賈卡隆癱瘓在床8年。(圖/翻攝自推特)

莫里斯指出，賈卡隆臥病在床的這段時間，以及未來預計的醫藥費，加上家屬照顧她的精神賠償和成本，總金額超過6000萬美元（約新台幣17億元），但西部醫療救護車認為，就算他們真的有過失，也應該只有800萬美元（約新台幣2.27億元），最後法院判賠2950萬美元，而賈卡隆的父親也表示，希望這筆錢能讓女兒受到更好的照顧。

(中時新聞網)