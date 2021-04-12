武陵農場白藤花盛開，一串串花朵迎風搖曳，遊客可享受獨特的白色浪漫。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場白藤花盛開，農場點燈打造夜白藤，遊客可享受獨特的白色浪漫。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

春天是賞花的好季節，武陵農場白藤花正值盛開期，遊客坐在白藤棚架下，一串串花朵迎風搖曳，享受獨特的白色浪漫。農場更在白藤棚架點燈，打造夜藤景觀，別有一番氛圍，民眾得把握4月上旬至4月中下旬賞花期。

武陵農場副場長胡發韜表示，白藤在台灣比較少見，但在武陵農場卻可欣賞到，白藤的花序比紫藤稍長，因香味比較濃郁，所以能逃過「花吃」獼猴的辣手催花，農場才能夠保存大片的白藤花。

胡發韜指出，白藤為多年生藤蔓植物，莖具纏繞性，適合種植在棚架上觀賞，花狀花序側生在枝端，20～30朵白色小花整齊排列，開花時蝶形花朵成串下垂，一般長度可達15～30公分。但武陵農場擁有得天獨厚的環境，花序長度可達30～70公分，花朵數量可多達40～60朵小花，花量大時彷彿白色瀑布，優美又漂亮。

武陵農場表示，遊客不僅可坐在白藤棚架下，看著一串串花朵迎風搖曳，農場更在入口花園棚架點燈，打造夜藤景觀，格外浪漫。白藤花期為4月上旬至4月中下旬，為期20～30天左右，欲欣賞白藤花的遊客務必把握時間，來一場晝夜都浪漫的感受。

武陵農場指出，農場正值百花齊放季節，梨花、蘋果花、泡桐及各式草花已登場，還有各色大飛燕搖曳生姿，與平地炎熱約近30度的天氣，武陵農場氣溫仍比低10度左右，許多冷涼花卉都開得比平地美麗，歡迎民眾上山大飽眼福。

(中時 )