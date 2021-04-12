北彰化地區分甲、乙兩區實施「供五停二」分區限水措施，其中屬於甲區的彰化市、和美鎮和花壇鄉部分村里，明（13）日起又將進入第二輪停水連停2天，彰化建商決定開放建案工地地下水資源供民眾免費取用，作為次級水使用，工地也貼心拉管線安裝6支水龍頭供民眾取水，即日起至5月中，民眾都騎機車自備水桶前往泰祥街、泰瑞街口取水。
水情嚴峻，彰化市上周實施首輪限水措施後，不少市區店家直接調整店休，周三不營業，避免儲水量不足、水不夠用，但一般民眾遇到接連48小時仍滿腹怨言。
建設公司董事長郭進安表示，彰化縣近年房市正熱、建案林立，在北彰、南彰多個鄉鎮市都陸續推出建案，彰化縣雖未像台中市規定建商必須提供建築工地地下水資源再利用，但今年以來水情太嚴峻，他要求工地抽取地下水後加裝管線、水龍頭，供附近居民自由取用，盼能拋磚引玉起帶頭作用，讓縣內各建商都重視建築工地的珍貴地下水資源再利用。
建案工地副理施勇生表示，去年中秋節建案動工開挖至今，平均每天都可抽取200噸地下水，當時就有拉2支管線供社區里民使用，最近鬧水荒，因此在泰祥街、泰瑞街兩邊街邊工地外牆再加裝4支4分管，方便民眾取水。
施勇生說，工地基地工程預計還有1個月，將會持續抽取地下水，有需要的民眾建議可騎機車、自備水桶等儲水工具前來取水，抽取的地下水較為黃濁，需先靜置後作為次級水使用，澆花、沖洗馬桶擦地板均可，但不能飲用。
(中時 )
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