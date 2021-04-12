八里區華峰一街民宅發生恐怖槍擊案！42歲蔡男今天下午2點，騎車到八里區華峰一街後埋伏許久，對著屋內60歲林文章近距離開槍，林男右肩及後背各中1槍倒臥血泊失去呼吸心跳，警消獲報到場後，趕緊將人送往淡水馬偕醫院搶救，於下午3點50分失血過多身亡；犯案的蔡男則自行到八里派出所投案，詳細情形仍待釐清。

據了解，蔡男為淡水人，林文章則為台灣三大幫派之一天道盟大哥，主要經營賭場，兩人均有黑道背景，蔡男下午2時許，騎車持槍到林男八里區公司埋伏好幾個小時，今天下午2點8時許近距離持槍朝林男右半部肩膀、後背開兩槍，林男當場失去生命跡象，經醫院搶救中情況下午3點50分身亡，因林男身分特殊，到院時醫院有10多位黑衣人圍觀。

蔡男犯案後投案後，自行赴八里派出所投案，警方查扣手槍1把、彈夾1副、子彈4發，目前仍在偵訊中；警方初步了解認為該犯嫌供詞不足採信，此外，新北警方表示，對於黑幫糾紛必定強勢介入，給予嚴重打擊，對於背後主使者誓言追查到案連根剷除，絕不允許有任何黑幫勢力在新北橫行。

警方強調，林文章（綽號阿八），係警方列管幫派分子，為天道盟濟公會分會長，也是傳言濟公會接班人，102年間曾遭提報治平對象到案，載轄內活動頻繁，新北市於今(110)年1月24日曾破獲其經營之職業大賭場，並查獲槍枝及毒品，一直為本局監控之特定幫派對象，新北市警局對於黑幫份子一直有在監控 若有不法 一定嚴格執法 絕不手軟。

(中時 )