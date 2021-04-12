中國外交部發言人趙立堅4月12日宣佈，劉曉明大使已於近日就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。

趙立堅說，劉大使是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，曾先後擔任駐埃及大使、中央外事工作領導小組辦公室副主任、駐朝鮮大使、駐英國大使等職。

劉曉明特別代表的主要職責是協助中國外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

(中時 )