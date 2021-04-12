陸前駐英大使劉曉明 出任朝鮮半島事務特別代表 16:442021/04/12 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉曉明任中國政府朝鮮半島事務特別代表。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人趙立堅4月12日宣佈，劉曉明大使已於近日就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。 趙立堅說，劉大使是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，曾先後擔任駐埃及大使、中央外事工作領導小組辦公室副主任、駐朝鮮大使、駐英國大使等職。 劉曉明特別代表的主要職責是協助中國外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。 緬甸逾700平民死 歐盟：陸俄阻撓國際因應危機 烏克蘭防長警告 俄恐藉口侵略烏東 (中時 ) #事務 #劉曉明 #朝鮮半島 #特別代表 #大使 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促轉會再提延任 可能誕生促轉會2.0 13:292021/04/12 政治 台北市報業商業公會：政府應擔負引導改變免費新聞提供的氛圍 13:362021/04/12 財經 中朝邊境有望4月底解封 鐵路先行 04:102021/04/12 焦點新聞 社評／中日關係紅燈亮起 04:102021/04/12 焦點新聞 美女議員攻頂玉山 零下5度穿國旗比基尼秀身材 12:232021/04/12 政治 德日會談 德外長：推動以規則為基礎的亞太秩序 11:442021/04/12 國際 美台交往新準則未跨越紅線 04:102021/04/12 時論廣場 美國氣候特使 傳本周訪問中國 04:102021/04/12 產業財經 產量全縣之冠 苗栗泰安鄉ALI桂竹筍節登場 15:212021/04/12 寶島 《金融》散戶推升「泡沫」風險 主動選股很重要 10:172021/04/12 財經 美氣候特使克理 傳本周訪陸 04:102021/04/12 全球財經 兩岸熱門新聞 陸拚量子研究 恐升級成潛艦殺手 - 焦點新聞 - 旺報 我空軍喊話驅逐擾台共機 竟遭反嗆「你們很快就能適應了」 - 兩岸 美實施新對台交往準則 陸媒：非常危險的決定 應進行反制 - 政經 陸機戰役級演訓 警告域外國家 - 焦點新聞 - 旺報 誰是下一波 房產業者掀互咬 阿里巴巴遭重罰 馬雲消聲 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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